(Agenzia Vista) Napoli, 15 febbraio 2019 Autonomia, Furlan (Cisl): "Non dà garanzie di tenuta solidale che serve alle comunità" "La legge sulle autonomie, così come presentata, non da garanzie di tenuta solidale che servono alle comunità". Queste le parole di Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, intervistata a margine del convegno sulla giustizia minorile all'Hotel Ramada. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it