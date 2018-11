(Agenzia Vista) Veneto, 04 novembre 2018 Autonomia, Salvini: "Entro autunno ok da CdM per il Veneto" "Conto che entro l'autunno il Consiglio dei ministri approvi il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono orgoglioso del lavoro che il governo ha fatto in questi cinque mesi". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante una conferenza stampa con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo le devastazioni causate dal maltempo. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it