(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 Autonomie Stefani Non vi saranno penalizzazioni a carico di nessuna regione la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani a margine del Consiglio dei ministri: "Sull'Autonomia, non ci sarà alcuna penalizzazione economica a carico di alcuna Regione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev