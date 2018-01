(Agenzia Vista) Napoli, 19 gennaio 2018 Baby Gang, assemblea al rione Sanita' di Napoli: noi giovani reagiamo con coraggio, lo speciale Gli studenti e i centri sociali, dopo la manifestazione del 17 gennaio 2018, hanno voluto dare seguito alle movimentazioni anti baby gang con un'assemblea pubblica all'esterno del liceo Cuoco, la scuola frequentata da Arturo, il giovane aggredito con 20 coltellate. I giovani si sono riuniti per dare una risposta a quest'ondata di violenza che non vogliono chiamare emergenza, ''e' un emergenza che e' sempre esistita e non solo a Napoli, e' un problema che vivono molte delle grandi citta' italiane - ha affermato Luca Delgado, del centro sociale Insurgencia - Questo non ci deresponsabilizza ma e' un elemento da prendere in considerazione''. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev