(Agenzia Vista) Napoli, 19 gennaio 2018 Baby Gang, de Magistris anche io vittima quando ero piccolo, non si parli di emergenza Napoli ''Ricordo che quando ero ragazzo, alla fine degli anni 70, anche io ho vissuto episodi simili, sono stato circondato da queste baby gang. Percio' io dico che non c'e' nessuna emergenza Napoli, e' un fenomeno grave, che va affrontato, ma che si ripete in tutte le citta' d'Italia''. Queste le parole di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, alla firma del protocollo per la creazione di una rete territoriale di solidarieta' ed accoglienza. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev