(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2018 Baby Gang, Minniti a Napoli 100 unita' operative in piu' per controllo territorio ''A Napoli arriveranno 100 unita' operative in piu' per un maggiore controllo del territorio. Per far si che ci sia una presenza dello Stato li' dove oggi sembra mancare''. Queste le parole di Marco Minniti, ministro dell'Interno, durante la conferenza stampa al termine del vertice in Prefettura sulle Baby Gang. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev