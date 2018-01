(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2018 Baby gang, Minniti esce dal vertice in Prefettura e si rompono i bicchieri: 'porta bene' Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha presieduto il Comitato per la sicurezza con i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco Luigi de Magistris. Al termine dell'incontro Minniti si avvia verso l'uscita e per la calca cadono i bicchieri del rinfresco. 'Porta bene' ha sentenziato il ministro. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev