(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2018 Baby gang, Minniti protocollo per togliere patria potesta' ai camorristi Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha presieduto il Comitato per la sicurezza con i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco Luigi de Magistris. Durante l'incontro Minniti ha annunciato la preparazione di un protocollo con il Tribunale dei Minori per togliere la patria potestà ai camorristi. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev