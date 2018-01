(Agenzia Vista) Napoli, 19 gennaio 2018 Baby Gang Napoli, padre Zanotelli: manca politica seria per le periferie a tutti i livelli ''Io continuo ad insistere che manca una politica serie per le periferie, da parte del Comune, della Regione e del governo centrale. Senza l'aiuto delle istituzione il problema non si puo' risolvere''. Queste la parole di padre Alex Zanotelli che ha partecipato all'assemblea pubblica tenutasi davanti al liceo Cuoco nel Rione Sanita', la scuola del giovane Arturo ferito da 20 coltellate per mano di una Baby Gang. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev