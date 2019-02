(Agenzia Vista) Napoli, 15 febbraio 2019 Bagarre Camera, Fico: "Mi scuso per aver detto 'arrivederci' ma il resto è stato gestito bene" "Mi scuso per quel microsecondo in cui ho detto 'arrivederci', ma il resto credo sia stato gestito bene e non c'è alcun problema". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, intervistato a margine del convegno della Cisl sulla giustizia minorile. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it