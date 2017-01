Bagnasco: la povertà si allarga, subito reddito di inclusione

Roma, (askanews) - Subito due provvedimenti di contrasto alla povertà che sta colpendo un sempre più largo strato della società civile italiana: l'introduzione del Reddito d'Inclusione (Rei) e la predisposizione del Piano nazionale contro la povertà. Aindicarlo è stato il presidente della Cei ed arcivescovo diGenova, card. Angelo Bagnasco che ha aperto a Roma i lavori del Consiglio permanente della Cei."Dall'inizio della crisi - ha detto - le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate del 155%: nel 2007 erano 1 milione ed 800 mila mentre oggi sono 4 milioni e 600mila". Non semplici numeri, ha detto il porporato, ma "volti estorie di centinaia di migliaia di famiglie che nelle nostreDiocesi e parrocchie, nei Centri d'ascolto, nelle Associazioni enelle Confraternite hanno trovato una prima risposta, in terminidi beni e servizi materiali, di sussidi e di alloggio, e spessoanche una presa in carico progettuale". In questa difficilesituazione, secondo Bagnasco è "necessario prestare la massimaattenzione alla legge delega di introduzione del Redditod'Inclusione e alla predisposizione del Piano nazionale contro la povertà".