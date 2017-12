(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2017 Bagno di folla per Matteo Salvini al termine del suo discorso alla manifestazione 'No Ius Soli' Un bagno di folla per Matteo Salvini al temrine del suo discorso dal palco della manifestazione ''No Ius Soli'', indetta dalla Lega. Salvini ha toccato i punti principali del programma della Lega annunciando ''stracceremo la legge Fornero, la faremo piangere un'altra volta''. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev