Bagno di folla per Salvini in piazza del Popolo, baci, abbracci e selfie

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Bagno dii folla per Salvini in piazza del Popolo La Lega in piazza del Popolo per la manifestazione con Matteo Salvini ''L'Italia rialza la testa''. Queste le parole del leader della Lega: "Noi ci impegneremo e faremo di tutto per far tornare grande l'Italia". Sul palco sono intervenuti i ministri del Governo e il sottosegretario Giorgetti; l'organizzazione ha riferito che all'evento hanno partecipato 80mila persone. "Matteo, Matteo" è il coro che si è sollevato da piazza del Popolo quando Matteo Salvini è salito sul palco della manifestazione della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev