Bagno di selfie a Policoro per Salvini: fissare la data del voto

Policoro (Mt), 10 ago. (askanews) - Bagno di folla a Policoro, in provincia di Matera, per Matteo Salvini, che prosegue oggi il suo tour elettorale tra Basilicata e Calabria.In mattinata a Policoro, parlando con i giornalisti ha ribadito che quello che gli interessa ora è "fissare la data delle elezioni", affinché "gli italiani sappiano quando andare a votare per avere un nuovo Parlamento e un nuovo governo che duri cinque anni e faccia la manovra economica".Fondamentale per il leader leghista votare la mozione di sfiducia al premier Conte prima di Ferragosto, così da poter indire elezioni anticipate già a ottobre. I capigruppo di Senato e Camera sono stati convocati rispettivamente già lunedì e martedì prossimi.La seconda parte della giornata è dedicata alla Calabria, con una tappa a Isola di Capo Rizzuto e un comizio in serata a Soverato.Il tour nelle principali località balneari del Centro Sud si è trasformato in una vera campagna elettorale per il ministro dell'Interno, che è stato duramente criticato dalla tv pubblica tedesca Ard, che lo ha definito "il populista più pericoloso d'Europa e un premier che fa venire la pelle d'oca".