Bagnoli, De Vincenti: incontro con De Luca e de Magistris per definire piano rigenerazione urbana

(Agenzia Vista) Napoli, 30 maggio 2017 Il ministro per il Mezzoggiorno, Claudio De Vincenti, e' stato, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a Scampia e al complesso universitario della Federico II di Monte Sant'Angelo, per la riapertura di due dei 12 cantieri per il trasporto ferroviario sbloccati grazie ai patti per la Campania, siglati tra Regione e Governo. il ministro, a margine, e' intervenuto anche sulla possibilita' del voto anticipato in autunno affermando: ''Com'e' chiaro non dipendede dal governo, prima di tutto e' nelle mani del presidente della Repubblica, noi lavoriamo, il nostro compito e' lavorare per risolvere i problemi''. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev