(Agenzia Vista) Genova, 25 giugno 2017 Si sono chiusi i seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 111 comuni italiani. I primi exit poll confermano alcuni pronostici, Bucci, candidato del centrodestra, in vantaggio sullo sfidante di centrosinistra, Crivello, a Genova, Pizzarotti ampiamente in vantaggio da sindaco uscente a Parma. courtesy_PrimoCanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev