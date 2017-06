Ballottaggi in 111 Comuni, alle urne 4 milioni di italiani

Milano (askanews) - Oltre 4 milioni di cittadini aventi diritto al voto, in 111 Comuni, di cui 3 capoluoghi di Regione e 19 capoluoghi di provincia. Sono i numeri del secondo turno delleelezioni amministrative di domenica 25 giugno. Urne aperte dalle 7 di mattina alle 23.A scegliere il sindaco della propria città, tra i due sfidanti che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, saranno per l'esattezza 4.304.739 cittadini: ovvero quelli cheavevano il diritto di voto all'11 giugno, data del primo turno. Ovviamente potranno esercitare il proprio diritto di voto anche quei cittadini che non avessero votato al primo turno,presentando al proprio seggio un documento di identità e la tessera elettorale.Tre i capoluoghi di Regione dove si vota: Genova, L'Aquila, Catanzaro. Solo Palermo, dei capoluoghi regionali chiamati al voto l'11 giugno, ha già eletto il suo sindaco, Leoluca Orlando,che al primo turno, con il 46,28% delle preferenze, ha superato la soglia del 40% necessaria per la vittoria, come stabilito dalle regole siciliane. Sono invece 19 i capoluoghi di Provincia:Alessandria, Asti, Belluno, Como, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Trapani e Verona.