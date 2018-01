(Agenzia Vista) Liguria, 08 gennaio 2018 Bambini in corteo con le maestre in sciopero a Genova Sciopero e corteo a Genova degli insegnanti dei sindacati Saese,Anief, Cub e Cobas. Polemiche per i bambini messi in prima fila a cantare slogan. Le motivazioni dello sciopero sono da ricercare nella recente sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto dalle graduatorie ad esaurimento i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro il 2002 riconoscendo sì l’abilitazione del titolo ma non l’accesso nella graduatoria ad esaurimento che consente di ottenere il ruolo _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev