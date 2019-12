(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2019 Banca Popolare di Bari, Bellanova: "Doveva già essere società per azioni" "Non si può essere soddisfatti quando si è nella condizione di dover fare un intervento per mettere a riparo chi non ha responsabilità, in questo caso quelli che hanno fatto i depositi in questo casi i lavoratori della Banca popolare di Bari. E’ una scelta che deve essere definita per quello che è, cioè un decreto che mette in salvaguardia i risparmiatori e i lavoratori della Banca popolare di Bari. Ci troviamo anche di fronte ad un inadempimento da parte della banca, quella banca doveva già essere una Società per azioni."Così il ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Teresa Bellanova, a margine del Consiglio Ue Agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev