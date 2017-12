(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2017 Banche Brunetta audiremo Ghizzoni La commissione d'inchiesta sulle banche così in una nota in merito alle decisioni prese in ufficio di presidenza: "All'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario si è raggiunta l'unanimità sul calendario di audizioni proposta dal presidente Casini, comprensiva dell'audizione del dott. Federico Ghizzoni. Sulla proposta dell'On. Orfini di audire i dott. Gianni Zonin, Vincenzo Consoli e Pietro D'Aguì, la maggioranza, con parere contrario del Presidente, si è espressa favorevolmente. In apertura della seduta di domani si voterà sulle modalità con cui procedere con l'audizione dei suindicati, imputati in procedimenti connessi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev