(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2017 Banche Orfini Pd nessuna preoccupazione per audizione Ghizzoni La commissione d'inchiesta sulle banche così in una nota in merito alle decisioni prese in ufficio di presidenza: "All'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario si è raggiunta l'unanimità sul calendario di audizioni proposta dal presidente Casini, comprensiva dell'audizione del dott. Federico Ghizzoni. Sulla proposta dell'On. Orfini di audire i dott. Gianni Zonin, Vincenzo Consoli e Pietro D'Aguì, la maggioranza, con parere contrario del Presidente, si è espressa favorevolmente. In apertura della seduta di domani si voterà sulle modalità con cui procedere con l'audizione dei suindicati, imputati in procedimenti connessi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev