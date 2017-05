(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2017 Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e' intervenuto al Forum della Pubblica Amministrazione al centro congressi la Nuvola. Il ministro, a margine, ha parlato della questione Banche affermando: ''stiamo lavorando con l'Ue per arrivare ad una soluzione che metta in sicurezza le banche e metta al sicuro i risparmi, non ci sono problemi di liquidita''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev