Bangkok sfida la paura del coronavirus per il capodanno cinese

Bangkok, 25 gen. (askanews) - Migliaia di persone sabato 25 gennaio 2020 si sono riversate per le vie di Bangkok per celebrare il capodanno cinese, sfidando la paura per il misterioso coronavirus che si sta diffondendo in Cina e che ha già fatto registrare anche alcuni casi proprio nella capitale tailandese.Per i cinesi il 2020 è l'anno del Topo.