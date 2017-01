Bangladesh, migliaia di musulmani pregano per il Biswa Ijtema

Tongi (askanews) - Migliaia di musulmani si sono siuniti in una preghera di massa nella città di Tongi, in Bangladesh, sulle sponde del fiume Turag, per il tradizionale Biswa Ijtema.Si tratta del secondo più grande appuntamento per i fedeli di religione islamica dopo l'hajj, nonché uno dei più grandi raduni religiosi di tutto il mondo, durante il quale i pellegrini recitano preghiere quotidiane e ripetonon i versi del corano e culmina con l'Akheri Munaja, la grande preghiera con cui, alzando le braccia al cielo, si chiede ad Allah di intercedere per la pace del mondo.