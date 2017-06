(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2017 "La reintroduzione dei voucher sotto altra forma è lesiva del diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il referendum - si legge in una nota - I voucher sono uno strumento che alimenta la precarietà e l'insicurezza e non combatte il nero. Con la reintroduzione il governo ha preso in giro milioni di italiani che avevano chiesto di abrogare i voucher. Un vero e proprio furto di democrazia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev