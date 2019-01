Battisti, Bonafede: ''Giustizia e stata fatta. Sarà portato nel carcere di Oristano''

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 Battistii Bonafede Giustizia e stata fatta Sara portato nel carcere di Oristano Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Così il Guardasigilli: "E' un momento importante per tutto il popolo italiano e per i familiari delle vittime abbiamo lanciato un messaggio di giustizia che non si affievolisce con il passare del tempo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev