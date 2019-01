Battisti con occhiali da sole e barba, le ultime immagini prima della cattura Cesare Battisti e' stato arrestato nella tarda serata di sabato 12 gennaio in Bolivia, la notte in Italia. L'ex membro dei proletari armati per il comunismo (Pac) e' stato fermato da una squadra dell'Interpol ed arrestato dalla polizia boliviana mentre si trovava a Santa Cruz de la Sierra, citta' nell'entroterra del paese andino. L'uomo, considerato ufficialmente latitante dal 14 dicembre, sarebbe stato sorpreso con un paio di occhiali da sole e barba, avrebbe interagito con le forze di sicurezza parlando in portoghese