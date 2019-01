Bce, Draghi: "Se debito troppo altro si perde sovranità"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 gennaio 2019 "Un paese perde sovranità quando il livello del debito è tale che qualunque decisione passa al vaglio del mercato, cioè di attori che non votano ma determinano i processi. Un Paese perde sovranità quando il debito è fuori controllo, è troppo elevato, e a quel punto non sono le regole che limitano il Paese. Sono i mercati che dettano a quel paese quello che è credibile o non credibile, quello che è fattibile o non fattibile”. Così in audizione alla commissione per gli Affari economici e monetari il presidente della Bce, Mario Draghi._ Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev