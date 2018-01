Befana in 500, a Genova le vecchie fiat portano doni ai bimbi dell'Ospedale Gaslini

(Agenzia Vista) Genova, 06 gennaio 2018 Befana in 500 al Gaslini. Si rinnova la consueta visita all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova per portare doni ai piccoli ricoverati. È cominciata nel 1998 una tradizione che dura ancora oggi. Come di consueto, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, che tutte le feste si porta via, un convoglio di cinquecentisti del Fiat 500 Club Italia provenienti da tutta la Liguria e dal basso Piemonte, si recherà all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova per portare doni e sorrisi ai piccoli pazienti. Ad accompagnarli anche rappresentanti della ProLoco, del Comune e della Croce Bianca di Garlenda. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev