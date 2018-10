(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2018 Beakert, Di Maio: "In 12 mesi troveremo nuovo proprietario e riapriremo azienda" "Per rispondere alla presidente del Consiglio comunale voglio dire che abbiamo 12 mesi di tempo e in questi 12 mesi troveremo un nuovo proprietario e riapriremo azienda". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, parlando su Facebook della vertenza Bekaert. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it