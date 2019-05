Belluno, Nazionale Poste in campo per i colpiti dal maltempo

Belluno, 20 mag. (askanews) - Festa del calcio e della solidarietà a Belluno per le popolazioni colpite dalla tempesta Vaia, la devastante ondata di maltempo che nell'ottobre dello scorso anno ha coinvolto 473 comuni e distrutto oltre 41mila ettari di bosco. "Insieme per ripartire" il titolo della manifestazione. Un triangolare tra la nazionale di calcio dei cantanti, quella di Poste italiane e la selezione dei sindaci dei comuni d Italia.Molte famiglie e moltissimi giovani hanno riempito lo stadio della città veneta. L'obiettivo dell'iniziativa, testimoniare vicinanza e offrire un aiuto concreto, è statoraggiunto: l'intero incasso della partita, 15.000 euro, sarà devoluto al "Fondo Welfare e Identità Territoriale" per la ricostruzione dei paesi colpiti.In campo per la nazionale cantanti, allenati da Marco Masini, nomi di richiamo come gli esponenti delle vecchia guardia Enrico Ruggeri e Paolo Vallesi, accanto alle nuove star Ermal Meta e Biondo. Ma anche i sindaci, come Roberto Padrin, primo cittadino di uno dei paesi della zona colpiti, Longarone: "Una grandissima giornata di solidarietà per Belluno - ha detto il sindaco - Queste popolazioni sono state colpite il 29 ottobre dalla tempesta Vaia, e grazie anche al contributo di tutte le persone che sono qui oggi sono la dimostrazione che questo territorio ha voglia di ripartire e ricominciare. Per me è una grandissima emozione e un ringraziamento soprattutto a tutti i bellunesi che hanno voluto contribuire".Anche Paolo Iammatteo, responsabile comunicazione di Poste Italiane, ha sottolineato il valore solidaristico dell appuntamento: "Abbiamo deciso alla fine dello scorso anno di costruire una squadra di dipendenti attorno al gioco del calcio, ma stiamo lavorando anche su altri sport per iniziative come questa, cioè per portare solidarietà dove c è bisogno, insieme in questo caso alle associazioni del territorio e alla nazionale cantanti, con cui abbiamo costruito un sodalizio, proprio per andare vicino alle persone e aiutare in funzione delle situazioni".Poste italiane è già scesa in campo a marzo a Fano, nelle Marche, al debutto della sua nazionale, per raccogliere fondi contro l'autismo e ha in programma analoghe iniziative sulla legalità nelle prossime settimane nel Sud Italia.Per la cronaca sportiva, ha vinto il triangolare la nazionale delle Poste Italiane, che ha sconfitto in finale quella dei sindaci per 4-0, che a loro volta avevano superato nel primo match i cantanti, per 4-2. Doppia sconfitta invece per la nazionale cantanti, che ha perso anche con la squadra delle Poste per 3-0.