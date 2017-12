(Agenzia Vista) Caserta, 12 dicembre 2017 Beni sequestrati a Caserta impresa, arte e Stato restituiscono valore al territorio Il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore, il presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gabriella Casella, il giudice che presiede il collegio Misure di Prevenzione dello stesso tribunale Massimo Urbano, l’assessore alla cultura del Comune di Caserta Daniela Borrelli, il direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori, hanno inaugurato il più innovativo intervento realizzato da un’amministrazione giudiziaria per valorizzare un bene sotto sequestro realizzato grazie al coordinamento progettuale e scientifico di Nomos Value Research e con la direzione artistica di INWARD Osservatorio sulla Creatività Urbana, ha avuto come obiettivo la valorizzazione dell’area e la sua apertura alla città di Caserta con un intervento di street art da parte dell’artista di fama internazionale Gola Hundum che ha ritratto immagini di piante cui l’autore si è ispirato esplorando la botanica presente nella vicina Reggia. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev