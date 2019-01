Bergoglio primo Papa negli Emirati Arabi: "La fede non divide"

Roma, 31 gen. (askanews) - La prima volta di un Papa negli Emirati Arabi Uniti. Sarà Francesco, dal 3 al 5 febbraio, a visitare il paese della penisola araba."Sono felice di poter visitare tra pochi giorni il vostro Paese, terra che cerca di essere un modello di convivenza, di fratellanza umana e di incontro tra diverse civiltà e culture".Nel videomessaggio Bergoglio ringrazia calorosamente lo sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, che lo ha invitato a partecipare all'incontro interreligioso sul tema "Fratellanza umana"."Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia delle relazioni tra le religioni, confermando che siamo fratelli pur essendo differenti"."La fede in Dio unisce e non divide, avvicina pur nella distinzione, allontana dalla ostilità e dall'avversione".