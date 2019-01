(Agenzia Vista) L'Aquila, 26 gennaio 2019 Berlusconi in Abruzzo Sono commosso di essere qui Il leader di Forza Italia, Silvia Berlusconi, in Abruzzo per sostenere il candidato di centrodestra alle regionali Marco Marsilio: "Sono commosso. Ho dentro di me un ricordo che non finirà mai di quei giorni del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev