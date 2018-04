Berlusconi a Trieste, l'ultimo selfie con un ragazzo applaudito dagli amici

(Agenzia Vista) Trieste, 28 aprile 2018 Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha lasciato in tarda mattinata l'hotel 'Savoia' di Trieste salutando i curiosi e i fan accorsi per fotografare l'ex cavaliere e scattare qualche selfie. Una volta salito in macchina, Berlusconi ha continuato ad essere applaudito dai presenti. Dopo essere entrato in macchina, Berlusconi ha poi abbassato il finestrino per salutare un gruppo di ragazzi i quali hanno acclamato un compagno dopo che questi è riuscito a scattarsi un ultimo selfie con il presidente di FI. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev