(Agenzia Vista) Trieste, 27 aprile 2018 Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha fatto tappa oggi a Trieste dove, in compagnia del sindaco Dipiazza, ha fatto un giro per la città, passeggiando principalmente nelle zone centrali adiacenti al suo albergo e a piazza dell'Unità d'Italia. Tantissimi sostenitori e curiosi sono accorsi dall'ex cavaliere per scattarsi qualche selfie e per stringergli la mano. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev