(Agenzia Vista) Trieste, 28 aprile 2018 "L'incontro tra me e Salvini? Non si possono dare risposte politiche". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi questa mattina alla stampa mentre lasciava il suo hotel a Trieste al termine della campagna elettorale in Friuli. L'ex cavaliere ha poi cambiato discorso elogiando la città di Trieste. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev