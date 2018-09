(Agenzia Vista) Fiuggi (FR), 23 settembre 2018 Berlusconi: "Istituire cauzione in Italia" "Le carceri sono piene di detenuti in attesa di giudizio. Questa cosa non è più possibile, bisogna istituire la cauzione, in galera devono restare solo gli accusati di crimini di sangue". Queste le parole di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, durante il suo intervento dal palco della convention di Fiuggi organizzata da FI. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it