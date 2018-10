(Agenzia Vista) Milano, 29 ottobre 2018 "Non oso fare previsioni, con i nostri alleati della Lega. Io voglio dire dateci una data entro la quale metterete fine a questa innaturale alleanza. Abbiamo tra poco le elezioni regionali e cittadine, non so come potremo andare insieme alla Lega a quelle elezioni". Così Berlusconi si rivolge alla Lega di Matteo Salvini durante la presentazione del libro "Uno sguardo sul mondo", al teatro Parenti di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev