(Agenzia Vista) Trieste, 28 aprile 2018 Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha lasciato in tarda mattinata l'hotel 'Savoia' di Trieste salutando i curiosi e i fan accorsi per fotografare l'ex cavaliere e scattare qualche selfie. Tra questi anche una famiglia è accorsa per fare la foto con Berlusconi che ha baciato e salutato diverse bambine complimentandosi con loro: "Sei bellissima!". _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev