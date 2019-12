Berlusconi: "Legge elettorale, Salvini ha idee confuse"

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tempio di Adriano per la presentazione del libro di Bruno Vespa. Così Berlusoni: "Con Salvini abbiamo toccato solo di sfuggita questo tema, non mi sembra abbia idee precise e non mi sembra abbia approfondito questo tema" agenziavista.it