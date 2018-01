(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2018 Berlusconi presenta il simbolo FI per le elezioni e lancia lo spot su Twitter Silvio Berlusconi in un Tweet ha presentato il simbolo con cui Forza Italia si presenterà alle elezioni il 4 marzo 2018. ''Oggi vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le elezioni del 4 marzo. Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia!'' ha scritto berlusconi nel suo cinguettio. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev