(Agenzia Vista) Arcore, 26 gennaio 2019 "L'Italia è il paese che amo. Con queste parole mi rivolsi agli italiani" nel '94 "per salvare l'Italia da un grave pericolo quello comunista. Oggi c'è "un altro pericolo, rappresentato dai Cinque stelle, per questo credo che l'appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi". Lo ha comunicato in un videomessaggio sui social Silvio Berlusconi. _Courtesy Facebook Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it