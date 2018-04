(Agenzia Vista) Trieste, 28 aprile 2018 Dopo aver concluso la campagna elettorale in due città diverse, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leader della Lega Matteo Salvini si sono incontrati a tarda notte all'Harry's Bar, in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, per brindarne la conclusione. _Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev