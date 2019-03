(Agenzia Vista) Metaponto (MT), 15 marzo 2019 Berlusconi: "Sinistra candida farmacista in Basilicata? Spero non abbia supposte per cittadini" "Ho fatto una battuta sulla candidata farmacista della sinistra, non mi ero neanche accorto ci fossero telecamere, ma resta una battuta di cui non mi pento". Queste le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenuto ad un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata. fonte Facebook_Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it