Bernardini: ''25 anni da referendum su droga, lotta antiproibizionista non si deve fermare''

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2018 Bernardini Radicali 25 anni da referendum su droga lotta antiproibizionista non si deve fermare Venticinque anni dopo il referendum che cancellò la punizione dei consumatori di droghe proibite, abolì il criterio antiscientifico della “dose media giornaliera”, introdusse la riduzione del danno tra le politiche sanitarie. Con Massimo Barra (medico, fondatore di Villa Maraini, dirigente della Croce Rossa Internazionale), Sandro Libianchi (medico, presidente dell’associazione Co.N.O.S.C.I. coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane), Ignazio Marcozzi Rozzi (medico, già presidente dell’Agenzia comunale per le tossicodipendenze di Roma), Carla Rossi (direttrice del CoraOLD Osservatorio delle Leggi sulla Droga, già ordinaria di Statistica matematica e Statistica medica presso l’Università di Roma Tor Vergata), Giuseppe Rossodivita (avvocato, segretario del Comitato radicale per la Giustizia Piero Calamandrei), Marco Taradash (giornalista, già parlamentare). Introduce Maurizio Turco. Conclude Rita Bernardini (della Presidenza del Partito Radicale). Presiede Roberto Spagnoli (giornalista di Radio Radicale) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev