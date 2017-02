Pierluigi Bersani all'uscita dal palazzo di Montecitorio ribadisce le sue posizioni in merito alla situazione del Partito Democratico. In particolare ha sottolineato come la "scissione sia già avvenuta nel popolo di riferimento" e allo stesso tempo ha posto l'accento sulla necessità di pensare prima alle problematiche di riferimento rispetto ad un Congresso "cotto e mangiato". (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 14 febbraio 2017