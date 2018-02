(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2018 Bersani Renzi e Berlusconi faranno inciucio noi non ci stiamo L'esponente di Liberi e Uguali ed ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, racconta ai microfoni dell'Agenzia Vista le sue impressioni su questa campagna elettorale: ''Da noi la gente viene, fuori da noi e in generale percepisco un andamento di campagna elettorale nel quale si misura anche il distacco della gente da tutta questa nostra discussione. Stiamo cercando di andare a recuperare un po' di questa disaffezione, di questo disagio che si percepisce; credo che la nostra missione, che è quella di andare a prendere la gente che è andata nel bosco, nel stia avendo qualche risultato, poi l e dimensioni le vedremo, ma ce n'è di gente'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev