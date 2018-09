(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2018 Bersani: "Serve una sinistra popolare che parli al popolo e non seghe mentali per fare argine" "Serve una sinistra popolare che parli al popolo e non seghe mentali per fare argine". Queste le parole di Luigi Bersani deputato di Liberi e Uguali, alla festa di Art.1 - Mdp all'interno della Città dell'Altra economia a Testaccio. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it