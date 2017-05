Bill Clinton scrittore: coautore di un thriller sulla Casa Bianca

Washington (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si dà alla scrittura di narrativa: la sua prima opera è un thriller politico ambientato in un luogo a lui molto familiare, la Casa Bianca, scritto a quattro mani con James Patterson, autore di numerosi bestseller.Il libro si intitola "Il presidente è scomparso", uscirà nell'estate del 2018 e è stato lanciato come un "amalgama unico di intrighi, suspense e dietro le quinte dei corridoi del potere. Ci saranno dettagli che solo il presidente potrà conoscere".Dettagli tutti pescati dalla memoria dell'ex presidente che ha commentato "Lavorare al libro riportando su quello che so del lavoro e della vita della Casa Bianca e dei meccanismi di Washington è stato molto divertente". Luoghi in cui Clinton ha mancato per un soffio di abitare una seconda volta, in questo come first husband, marito della mancata prima donna presidente degli Stati Uniti, Hillary Clinton.